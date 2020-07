Polizei Köln

POL-K: 200706-4-K/BAB Illegales Rennen - Daimler und Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem illegalen Rennen auf dem Zubringer der Bundesautobahn 559 hat die Polizei Köln am Samstagabend (4. Juli) den Daimler Benz sowie den Führerschein eines jungen Mannes (22) beschlagnahmt. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, sich mit einem unbekannten BMW-Fahrer "gemessen" zu haben.

Gegen 20.45 Uhr fuhren die zwei Fahrer auf dem östlichen Zubringer in Richtung Köln. In Höhe der Ausfahrt Vingst überholten sie mit hoher Geschwindigkeit sowie einem geringen Abstand einen Polizisten, der mit seinem Privatauto auf dem Weg zum Dienst war. Trotz einer kurzen Verfolgung mit über 140 km/h verlor der Beamte den Sichtkontakt zu den beiden Fahrzeugen.

Szenekundige Polizisten des ET Verkehr/Rennen fahndeten nach dem 22-Jährigen und stellten ihn am Kennedy-Ufer in Höhe des Tanzbrunnens. (ph)

