Polizei Köln

POL-K: 200706-1-K Einbruch in Gaststätte - Täterpärchen festgenommen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen (45) hat die Polizei Köln am frühen Montagmorgen (6. Juli) einen Einbrecher (27) und seine Komplizin (30) in Köln-Bickendorf festgenommen. Dem polizeibekannten Pärchen wird vorgeworfen, bei einem Einbruch in ein Restaurant am Akazienweg Bargeld entwendet zu haben.

Gegen 2.40 Uhr hatte der 45-Jährige über Notruf die Polizei informiert und mitgeteilt, dass der mutmaßliche Täter gerade im Restaurant sei und seine Komplizin vor der Türe Schmiere stehen würde. Polizisten stellten das Duo noch am Tatort. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell