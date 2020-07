Polizei Köln

POL-K: 200705-4-Lev Mann stirbt nach Auseinandersetzung - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Eine Kölner Mordkommission hat heute Morgen Ermittlungen zum Tod eines 40 Jahre alten Leverkuseners aufgenommen. Der Mann war kurz nach seiner Einlieferung in einer Klinik gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll er am frühen Sonntagmorgen zunächst mit einem 20-Jährigen in einer Notschlafstelle in Streit geraten sein. Nach einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung hatte der 40-Jährige gegenüber Polizisten über Schmerzen geklagt und war durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach der Information aus dem Krankenhaus nahmen Polizisten den 20-Jährigen Kontrahenten im Zuge der Fahndung fest. (ph)

