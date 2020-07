Polizei Köln

POL-K: 200704-1-LEV Frau erliegt Verletzungen - Mordkommission ermittelt - Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 3. Juli Ziffer 3 und 6

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4642445 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4642504

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am Samstagnachmittag (4. Juli) in Leverkusen-Steinbüchel einen 47-Jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagnachmittag (3. Juli) eine Frau (22) getötet zu haben.

Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Informationen sind nicht vor Montag zu erwarten. (ph)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell