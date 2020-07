Polizei Köln

POL-K: 200703-8-K Vermisstenfahndung nach 12-jährigen Kölnerinnen - Löschung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 3. Juli Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4642467

Nach Hinweis einer Zeugin hat die Polizei Köln die mit Foto gesuchten 12-Jährigen am Freitagabend (3. Juli) in Köln-Kalk angetroffen. Polizisten übergaben die Mädchen an die Erziehungsberechtigten.

Es wird gebeten, bereits veröffentlichte Bilder zu löschen. (ph)

