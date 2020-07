Polizei Köln

POL-K: 200703-2-K/LEV Spezialeinheit nimmt Leverkusener in Gewahrsam

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat einen polizeibekannten Leverkusener (33) nach einer häuslichen Gewalt am Freitagmittag (3. Juli) in seiner Wohnung in Leverkusen-Manfort unverletzt in Gewahrsam genommen.

Nach ersten Erkenntnissen alarmierte seine Ehefrau (37) gegen 10 Uhr die Polizei. Der 33-Jährige soll sie in der gemeinsamen Wohnung in der Bodelschwinghstraße mit einem Messer bedroht haben. Mit dem Messer in der Hand soll er sie aufgefordert haben, mit dem gemeinsamen Sohn (2) die Wohnung zu verlassen. Kölner Spezialeinsatzkräfte bezogen Stellung vor der Wohnungstür und ergriffen ihn in einem günstigen Moment. Ärzte prüfen derzeit den psychischen Zustand des Mannes. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell