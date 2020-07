Polizei Köln

POL-K: 200703-1-K Mit Haftbefehl Gesuchter stürzt bei Fluchtversuch von Balkon

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (3. Juli) hat sich ein 26-Jähriger im Kölner Ortsteil Bocklemünd-Mengenich infolge eines Sturzgeschehens von einem mehrstöckigen Wohngebäude schwere Verletzungen zugezogen. Bezirksbeamte der Polizei Köln hatten beabsichtigt, einen Vorführbefehl des Amtsgerichts Gummersbach wegen eines Eigentumsdelikts gegen den Mann zu vollstrecken. Zusätzlich bestand gegen den Festzunehmenden ein seitens der Staatsanwaltschaft Köln erwirkter Haftbefehl wegen Betrugs.

Gegen 6.30 Uhr machten sich die Polizisten an der Wohnungstür des 26-Jährigen im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses am Ollenhauerring bemerkbar. Als die Tür jedoch nicht geöffnet wurde, kündigten die Beamten die Hinzuziehung eines Schlüsseldienstes an und begaben sich vor das Haus. Dort wurden sie unmittelbar von einem Bürger angesprochen und auf den schwer verletzt am Boden liegenden Mann hingewiesen. Dieser war nach derzeitigem Kenntnisstand über den Balkon geklettert und ohne Fremdeinwirkung abgestürzt. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Außenfassade derzeit mit Baunetzen überspannt.

Im Rettungswagen und unter Bewachung wurde der 26-Jährige zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Die Vollstreckung des Haftbefehls wurde seitens des Amtsgerichts Köln ausgesetzt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zum Sturzgeschehen aufgenommen. (cg)

