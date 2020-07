Polizei Köln

POL-K: 200702-3-K Falsche Wasserwerker und Enkel in Köln: Polizei warnt vor Trickdieben

Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt erneut vor falschen Wasserwerkern. Gleich mehrere Anzeigen dazu gingen bei der Polizei in den letzten Wochen ein - drei davon aus Worringen. Am Mittwoch (1. Juli) erschlichen sich falsche Wasserwerker den Zugang zur Wohnung einer 81 Jahre alten Frau im Widdeshover Weg und stahlen einen Tresor samt Inhalt. Eine andere Masche, den "Enkeltrick", nutzten Betrüger im Stadtteil Vingst: Sie gaben sich als Verwandte einer 83 Jahre alten Frau aus und überredeten sie zur Herausgabe mehrerer Tausend Euro für einen angeblichen Autokauf.

Detaillierte Tatabläufe:

Unter dem Vorwand, die Filter in den Wasserhähnen tauschen zu wollen, gelangte ein Betrüger gegen 11 Uhr in die Wohnung der 81-jährigen Frau in Köln-Worringen. Die alte Dame bemerkte nicht, dass der "Wasserwerker" die Wohnungstür nur angelehnt hatte und führte ihn ins Bad. Erst nachdem er die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass in einem Nebenzimmer der Tresor aus einem Schrank fehlte.

Den sogenannten "Enkeltrick" wandten Betrüger zur gleichen Zeit bei einer 83 Jahre alten Frau im Stadtteil Vingst an. Mit dem Satz "Na, wer von deiner Verwandtschaft bin ich?" meldete sich die Anruferin bei der Seniorin. Als diese den Namen der Frau ihres Neffen nannte, fing die Lügengeschichte der Betrügerin an: Für den Kauf eines Autos aus einer Versteigerung, an der sie "aktuell" bieten würde, bräuchte sie Geld. Indem sie Zeitdruck vortäuschte, brachte sie die ältere Dame dazu, eine fünfstellige Bargeldsumme in einen Apothekenbeutel zu packen und an eine Frau vor ihrer Haustür zu übergeben. Einen Teil des Geldes hatte die Seniorin zuvor von ihrem Sparbuch abgehoben. Als sie sich im Nachgang bei ihrem Neffen über den Autokauf erkundigen wollte, flog der Schwindel auf.

Deshalb appelliert die Polizei Köln nachdrücklich:

- Seien Sie misstrauisch am Telefon, wenn es um Ihr Geld oder um Ihre Wertsachen geht! Händigen Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen aus. - Machen Sie am Telefon niemals Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen. - Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Lassen Sie keine unangekündigten Handwerker oder Fremde in Ihre Wohnung.

Im Juni erstatteten Bürgerinnen und Bürger sechs Anzeigen zu falschen Wasserwerkern bei der Polizei Köln. Am 1. Juli gingen elf Meldungen zu versuchten Betrugstaten bei der Polizei ein.

Weitere Betrugsmaschen hat die Polizei Köln auf der Internetseite zusammengefasst: https://koeln.polizei.nrw/artikel/betrug-durch-falsche-polizeibeamte. (kw)

