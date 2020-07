Polizei Köln

POL-K: 200702-2-K Mutmaßlicher Räuber stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Ziffer 3 vom 25. Mai 2020

Nachtrag zur Ziffer 4 vom 30. Juni 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4605240

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4638735

Einen Tag nach der Veröffentlichung der Foto-Fahndung nach einem Raubüberfall in der Kölner Innenstadt, hat sich am Dienstag (30. Juni) einer der gesuchten Tatverdächtigen (23) bei der Polizei gestellt. Zwei mutmaßliche Räuber stehen im Verdacht in der Nacht zu Sonntag (24. Mai) einen 22 Jahre alten Mann überfallen und ausgeraubt zu haben. Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Fahndung nach seinem Komplizen dauert an. (jk)

