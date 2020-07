Polizei Köln

POL-K: 200701-6-K 7er BMW in Köln-Müngersdorf gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Autodiebe haben in der Nacht auf Mittwoch (1. Juli) im Kölner Ortsteil Müngersdorf einen 7er BMW mit Zulassung in Ahrweiler (AW) entwendet. Das Kriminalkommissariat 74 sucht Zeugen.

Am Dienstagabend (30. Juni) hatte der Nutzer (66) des Firmenfahrzeugs eigenen Angaben zufolge die blaue Oberklasse-Limousine in seiner Hauseinfahrt an der Straße Am Ackerrain geparkt. Am Mittwochvormittag bemerkte der Kölner den Diebstahl des Autos und alarmierte die Polizei.

Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch an oder im Umfeld des Tatorts verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg)

