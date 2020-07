Polizei Köln

POL-K: 200701-5-K Einbruch in Seniorenresidenz - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln einen mutmaßlichen Einbrecher. Der Unbekannte steht im Verdacht am Mittwochnachmittag (15. April) in ein Apartment der Seniorenresidenz in Braunsfeld eingebrochen zu sein. Gegen 13.30 Uhr soll der Tatverdächtige über eine offen stehende Terrassentür auf der dritten Etage in das Apartment der schlafenden Seniorin (91) gelangt sein, das Schlafzimmer durchsucht und Goldschmuck entwendet haben. Mit seiner Beute entkam er unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 72 nimmt Hinweise zur Identität der Person sowie zum Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell