Polizei Köln

POL-K: 200701-4-K Verkehrsunfall zweier Radfahrerinnen - Seniorin erleidet schwere Kopfverletzungen

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin (32) ist eine Rentnerin (78) am Dienstag (30. Juni) in Köln-Nippes mit ihrem Fahrrad gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten sie zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die beiden Radfahrerinnen gegen 11.20 Uhr auf der Kempener Straße in gleicher Richtung unterwegs. Nach Zeugenangaben soll die 32-Jährige die Seniorin in Höhe der Lokomitvstraße überholt haben. Als beide auf gleicher Höhe waren, soll die 78-Jährige nach links gezogen und mit dem Vorderreifen gegen das Hinterrad der Überholenden gefahren sein. Die 32-Jährige blieb unverletzt.

Für die Spurensicherung durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war die Kempener Straße für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. (as)

