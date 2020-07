Polizei Köln

POL-K: 200701-3-K Ätzende Graffitis an Bahnhaltestelle Hansaring - Warnhinweis und Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen (1. Juli) in der Innenstadt großflächig Graffitis auf Edelstahlflächen, Wänden und Fliesen der Stadt- und S-Bahn-Haltestelle Hansaring geschmiert. Es handelt sich um dem inzwischen elften gleichgelagerten Fall von Farbschmierereien an KVB-Haltestellen im Stadtgebiet, dem die Ermittler des Kriminalkommissariats 43 der Polizei Köln nachgehen. In einigen Fällen hat sich nach der Reinigung eine ätzende Wirkung der genutzten Farbflüssigkeit herausgestellt.

Welche Substanz verantwortlich für die Verätzung ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe, der die Schmierereien heute gegen 8 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert hatte, blieb trotz des Kontakts mit der Farbe unverletzt. Eine Spezialfirma hat die kontaminierten Oberflächen am Vormittag gereinigt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu möglichen Verdächtigen sowie frischen Farbschmierereien an Haltestellen und warnt davor, die Flächen zu berühren. (ph)

