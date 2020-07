Polizei Köln

POL-K: 200701-2-K Zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Zivilpolizisten der Polizei Köln haben am Mittwochnachmittag (30. Juni) zwei Taschendiebinnen (15, 19) in der Kölner Altstadt festgenommen. Das Duo steht im Verdacht, einem 81-jährigen Kölner die Geldbörse gestohlen zu haben.

Gegen 15 Uhr fielen die polizeibekannten Diebinnen den Zivilbeamten auf. Am Neumarkt musterten sie vor allem ältere Menschen nach ihrem Hab und Gut. Die Verdächtigen beobachteten einen älteren Mann (81) und folgten ihm in eine Stadtbahn der Linie 7 in Richtung Heumarkt. Bereits beim Einsteigen zogen sie die Geldbörse aus seiner Jackentasche. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen unverzüglich fest. Der Senior erhielt an Ort und Stelle sein Eigentum zurück. (jk)

