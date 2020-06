Polizei Köln

POL-K: 200630-3-K Zeugensuche nach Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Köln (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht von Freitagnachmittag (26. Juni) in Köln-Dellbrück sucht die Polizei Köln nach einem hellen Mercedes Pkw älteren Baujahrs. Eine 46 Jahre alte Radfahrerin war nach eigenen Angaben gegen 17 Uhr auf der Dellbrücker Hauptstraße in Richtung Norden unterwegs, als der Mercedes in Höhe der Hausnummer 96 ihr Hinterrad touchierte. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der oder die Fahrer(in) flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem hellen Mercedes nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

