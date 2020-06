Polizei Köln

POL-K: 200630-2-K Mehrere verletzte Polizisten nach Widerstand

Köln (ots)

Ein mutmaßlich unter Drogen stehender Mann (23) hat am Montagnachmittag (29. Juni) in der Kölner Innenstadt unvermittelt mit Fäusten auf drei Polizistinnen und einen Polizisten eingeschlagen. Die drei Polizistinnen waren nach dem Angriff nicht mehr dienstfähig - zwei von ihnen waren so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus fuhren. Eine Richterin ordnete eine Blutprobe sowie die Ingewahrsamnahme des jungen Mannes zur Ausnüchterung an.

Ein Zeuge (22) hatte gegen 15.15 Uhr die Polizei Köln über eine Schlägerei zwischen zwei Männern im Klingelpützpark nach mutmaßlich gemeinsamem Drogenkonsum informiert. Die Beamten stellten den 23-Jährigen in Tatortnähe am Gereonswall. Während der Personalienfeststellung griff der 23-Jährige plötzlich und unerwartet an. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell