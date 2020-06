Polizei Köln

POL-K: 200630-1-BAB/K Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwerverletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen am Montag (29. Juni) sind zwei Motorradfahrer (25, 33) mit Knochenbrüchen in Kliniken eingeliefert worden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Bundesautobahn A 4 in Fahrtrichtung Aachen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-jähriger mit seiner KTM an der Anschlussstelle Untereschbach vorbei, als er aus bislang ungeklärte Ursache in Schleudern geriet und stürzte.

Gegen 23.15 Uhr verunglückte ein 33 Jahre alter Kölner im Kreuz Gremberg in der Auffahrt zur A 4 in Fahrtrichtung Aachen. Er rutschte mit seiner Suzuki von der Fahrbahn nach links in den Grünstreifen. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Rettungskräfte. (jk)

