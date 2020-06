Polizei Köln

POL-K: 200628-4-K Helm am Kopf zerbrochen: Schwerer Sturz zweier Rennradfahrer nach Überholmanöver eines Lkw mit Anhänger

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (26. Juni) sind zwei Rennradfahrer (55, 51) im Stadtteil Bilderstöckchen nach einem Überholmanöver eines Kastenwagens mit Anhänger (Fahrer: 56) gestürzt. Durch den Aufprall auf den Asphalt zerbrach der Fahrradhelm des 56-jährigen noch an seinem Kopf. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der zweite Gestürzte erlitt Schürfwunden an mehreren Körperstellen.

Zeugenaussagen zufolge sollen die Rennradfahrer gegen 16.45 Uhr versetzt hintereinander auf der Robert-Perthel-Straße in Richtung Longerich unterwegs gewesen sein, als der 56-Jährige sie mit seinem Gespann überholte. Beim Widereinscheren soll es so eng geworden sein, dass sich ein Pedal des 55-Jährigen in dem Anhänger verhakte und er ein Stück mitgeschleift wurde. Der zweite Rennradfahrer stürzte dann unmittelbar über den am Boden liegenden Verletzten.

Der Fahrer des Gespanns, der von Unfallzeugen lautstark auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, hielt einige Meter später an.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

