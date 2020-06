Polizei Köln

POL-K: 200628-2-K Sturz mit rund 1,9 Promille - verletzter Radfahrer leistet Widerstand

Köln (ots)

Mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung hat ein Radfahrer (58) am Samstagmorgen (27. Juni) in Köln-Ehrenfeld vor den Augen eines Streifenteams die Kontrolle über sein Velo verloren. Gegen 7.40 Uhr war der 58-Jährige auf dem Radweg des Ehrenfeldgürtels unterwegs, als er plötzlich mit dem Kopf voran auf den Gehweg prallte. Unmittelbar nachdem der Verunfallte kurzzeitig nicht ansprechbar war, kündigte er trotz stark blutender Platzwunde an der Stirn lautstark seinen Widerstand gegen jegliche Maßnahmen an, was er auch verwirklichte: Schon im Rettungswagen wehrte er sich und beleidigte die Polizisten und Rettungskräfte. Als ihm ein Arzt eine Blutprobe entnehmen wollte, biss er um sich und wehrte sich derart, dass drei Beamte ihn festhalten mussten. Nach der medizinischen Versorgung seiner Platzwunde, brachte das Streifenteam den weiterhin aggressiven und drohenden Kölner zur Ausnüchterung in eine Zelle. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung. (as)

