Polizei Köln

POL-K: 200628-1-LEV Fiat Panda überschlägt sich - 18-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (28. Juni) hat sich ein mit fünf jungen Männern besetzter Fiat Panda in Leverkusen-Rheindorf mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall wurde ein 18-jährger Mitfahrer (18) so schwer verletzt, dass er wenig später in einer Klinik verstarb. Der Fahrer (19), sein Beifahrer (18) und ein weiterer Fahrzeuginsasse (18) erlitten leichte Verletzungen. Der fünfte Mitfahrer (19) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Kleinwagen gegen 2.30 Uhr auf der Solinger Straße in Höhe des Hauwegs nach rechts von der Straße geschleudert und auf der rechten Fahrzeugseite liegen geblieben. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Sicherung der Unfallspuren sowie die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden (9 Uhr) an. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell