Polizei Köln

POL-K: 200626-2-K Aufmerksamer Anwohner hilft bei Festnahme

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners (51) hat die Polizei Köln in der Nacht auf Freitag (26. Juni) zwei mutmaßliche Einbrecher (19, 24) in Köln-Kalk festgenommen. Der 24-jährige Tatverdächtige soll gegen 2.15 Uhr versucht haben, ein auf Kipp stehendes Fenster eines Modellbaugeschäfts in der Trimbornstraße aufzudrücken. Sein Komplize stand offensichtlich "Schmiere". Dank der guten Beschreibung, die der 51-Jährige von den zwei Männern sowie deren Fluchtrichtung machte, stellten Polizisten das Duo in Tatortnähe.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Verfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahl verantworten und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (ph)

