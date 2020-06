Polizei Köln

POL-K: 200625-2-K Illegales Rennen endet an Stromkasten - Polizei stellt Autos und Führerscheine sicher

Köln (ots)

Für einen Hyundai-Fahrer (22) und dessen Beifahrer (53) endete am Mittwochnachmittag (24. Juni) ein mutmaßlich illegales Autorennen in Köln-Wahn mit einem Unfall. Laut eines Zeugen (29) rasten gegen 17.20 Uhr ein Audi S7 (Fahrer: m21), ein Range Rover (Fahrer: m46), ein BMW X4 (Fahrerin: w41, Beifahrer: m36) und allen vorweg der Hyundai mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Max-Reichpietsch-Straße entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen des 22-Jährigen dabei nach rechts von der Straße ab und stieß frontal in einen Stromkasten. Das total demolierte Auto war danach nicht mehr fahrbereit. Die anderen Beteiligten hielten zwar an, fuhren aber weiter, als der 29-jährige Zeuge sich nach Verletzten erkundigte und sagte, dass er Polizei und Rettungsdienst verständigt habe.

Den Audi-Fahrer stoppten Polizisten nur Augenblicke später noch in der Nähe. Da sowohl an dem Audi als auch an dem Hyundai aufgrund ihrer Umbauten so nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen waren, stellten die Beamten die beiden Autos sicher und ließen sie zur genaueren Prüfung zu einem Sachverständigen bringen. Zudem beschlagnahmten sie Führerscheine und Handys der beiden Fahrer.

Da der Zeuge den Einsatzkräften die Kennzeichen der flüchtigen Beteiligten nannte, waren auch die anderen Fahrer schnell ermittelt. Gegen alle vier wird jetzt wegen des Tatvorwurfs "Ausrichten und Durchführen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens" ermittelt. (cr)

