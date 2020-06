Polizei Köln

POL-K: 200624-2-K Seniorin von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (24. Juni) ist eine Seniorin (79) an der Stadtbahn-Haltestelle Klettenbergpark von einer in Richtung Hürth einfahrenden Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 9 Uhr soll die Kölnerin die Luxemburger Straße überquert und am Drängelgitter vorbei, unmittelbar vor der Bahn auf die Gleise getreten sein. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll sie mehrere Meter mitgeschleift worden sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die Luxemburger Straße stadtauswärts. Der Verkehr wird über die Neuenhöfer Allee abgeleitet. (jk)

