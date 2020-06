POL-K: 200624-1-K Haftbefehle und Durchsuchungen in Köln, Hessen und Paris

Polizei Köln

Nach mehrmonatigen verdeckten Ermittlungen gegen eine im rechtsrheinischen Köln ansässige Großfamilie haben Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Morgen (24. Juni) in Köln, im südosthessischen Rödermark sowie in Bondy nahe Paris insgesamt acht von neun Haftbefehlen vollstreckt, 19 Objekte durchsucht und Immobilien beschlagnahmt.

Mitgliedern der aus dem früheren Jugoslawien stammenden Großfamilie wird zur Last gelegt, vorwiegend ältere Menschen durch Wohnungseinbrüche um ihre Ersparnisse gebracht und durch Betrugshandlungen Sozialleistungen bezogen zu haben.

Im Zuge der Vollstreckung von drei Haftbefehlen unterstützen mehrere Kölner Ermittler des Kriminalkommissariats 26 die französischen Ermittlungsbehörden vor Ort.

Über die Ergebnisse der Durchsuchungen werden Staatsanwaltschaft und Polizei frühestens gegen Mittag Stellung nehmen. (ph/de)

