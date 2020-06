Polizei Köln

POL-K: 200623-1-K Räuberduo schlägt mit Bierflasche nach Büdcheninhaber - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 5 vom 19. Juni:

Erfolgreich ist eine Öffentlichkeitsfahndung des Kölner Kriminalkommissariats 14 von Freitag (19. Juni) verlaufen: Mit Fotos aus der Überwachungskamera eines Kiosks an der Weidengasse im Eigelsteinviertel hatten die Raubermittler nach zwei bis dahin Unbekannten (30, 33) gesucht. Den Männern wird zur Last gelegt, am 9. Mai im Zusammenhang mit dem Raub mehrerer Bierflaschen brachial auf den geschädigten Büdcheninhaber (41) losgegangen zu sein. In Begleitung eines Rechtsanwalts stellten sich die beiden abgebildeten Kölner mit deutsch-kroatischer Staatsangehörigkeit am Montagabend (22. Juni) auf der Kriminalwache im Polizeipräsidium. Auf Tatvorhalt machten die Männer von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie lassen sich anwaltlich vertreten. Die Ermittlungen des KK 14 wegen des Verdachts des Raubes dauern an. (cg)

