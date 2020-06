Polizei Köln

POL-K: 200621-3-K Kölner Mordkommission ermittelt nach Auseinandersetzung im Kwartier Lateng

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

In der Nacht zu Sonntag (21. Juni) sind auf der Zülpicher Straße im Kwartier Lateng zwei Männer (33, 42) bei einer Auseinandersetzung teils schwer verletzt worden. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt, die noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen hat.

Laut Zeugen waren gegen kurz nach 3.30 Uhr die beiden Beteiligten in einem Lokal in einen Streit geraten. In dessen Verlauf soll der 42-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit einem Gegenstand erhebliche Verletzungen zugefügt haben und anschließend aus der Bar geflüchtet sein. Während Zeugen und Angehörige sich um den schwer verletzten 33-Jährigen kümmerten und die Polizei riefen, verfolgten weitere Augenzeugen den mutmaßlichen Angreifer. Sie überwältigten ihn in unmittelbarer Nähe auf der Zülpicher Straße und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten vor Ort riefen Notarzt und Sanitäter hinzu. Die Rettungskräfte brachten die beiden Tatbeteiligten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Mit weiteren Einzelheiten zu den Ermittlungen ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr)

