Polizei Köln

POL-K: 200619-3-K Unbekannter in markantem Parka hebt mit geraubter EC-Karte Geld ab - Fahndungsfotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit Fotos aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten im Ortsteil Gremberghoven fahndet die Kripo Köln nach einem bislang unbekannten Täter. Dem abgebildeten Mann wird zur Last gelegt, mit der bereits am Montag (30.12.2019) von einer Kölnerin (46) geraubten EC-Karte in einer Automatenfiliale am Talweg Bargeld abgehoben zu haben. Dem Täter kam dabei entgegen, dass die Geschädigte die zugehörige PIN-Nummer ebenfalls in ihrer geraubten Geldbörse mitgeführt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 46-Jährige selbst gegen 16.20 Uhr eine Abhebung getätigt und sich anschließend auf den Heimweg begeben. Überraschend war sie dann von hinten bewusstlos geschlagen worden. Mit der geraubten Debitkarte hob dann gegen 22.50 Uhr der gesuchte Tatverdächtige eine vierstellige Summe vom Konto der Geschädigten ab. Bei der Tatausführung trug er einen grünbraunen Parka mit auffälligen Applikationen sowie einer Kapuze mit Fellbesatz. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts des Raubes und EC-Kartenbetrugs und bittet Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten machen können, um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell