Polizei Köln

POL-K: 200619-2-LEV Autofahrer "lotst" Polizei - Festnahme

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer (34) hat am späten Donnerstagabend (18. Juni) in Leverkusen-Quettingen die Polizei zu einem mutmaßlichen Dieb und seinen zwei Komplizen (32, 39, 46) "gelotst". Den Männern wird vorgeworfen, Schuhe im Wert von mehreren hundert Euro aus einem geparkten Alfa Romeo in der Quettinger Straße gestohlen zu haben. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen auf der Flucht fest.

Gegen 23 Uhr beobachtete der 34-Jährige, wie einer der Männer in ein weißes Auto mit eingeschlagener Heckscheibe griff und ein weißes Paket herausholte. Anschließend soll der Tatverdächtige sich zu seinen Komplizen in einen Passat gesetzt und mit ihnen in Richtung Fixheider Straße geflüchtet sein. Umgehend folgte der Zeuge und alarmierte die Polizei. Während der Fahrt teilte er über Notruf ständig seine aktuelle Position mit, auch dass einer der Männer ein weißes Paket aus dem fahrenden Auto geworfen hatte. Die Einsatzkräfte stoppten den VW und nahmen die drei Diebe fest. Das weggeworfene Diebesgut stellten sie sicher.

Die Festgenommenen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Der 32-Jährige VW-Fahrer erwartet darüber hinaus noch ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung, da er den Beamten einen gefälschten Führerschein vorzeigte. (ph)

