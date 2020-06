Polizei Köln

POL-K: 200619-1-K/REK: Unfallflucht - Polizei sucht Sportwagen mit Camouflage-Folierung

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend (28. Mai) in Frechen sucht die Polizei des Rhein-Erft-Kreises den Fahrer eines auffälligen Sportwagens mit Camouflage-Folierung in den Farben violett, orange und schwarz.

Das Farbmuster der Folierung sowie den Pressetext hat die Polizei des Rhein-Erft-Kreises unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/4625369

Hinweise zum Standort oder zum Besitzer des auffälligen Sportwagens nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats in Hürth unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell