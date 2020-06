Polizei Köln

POL-K: 200617-4-K Raubüberfall auf Kiosk mit Beil und Pfefferspray - Zeugensuche

Köln (ots)

Bewaffnet mit einem Beil und Pfefferspray hat ein Räuber-Duo am Mittwochmittag (17. Juni) einen Kiosk in Köln-Deutz überfallen. Mit der erbeuteten Kasse flüchteten die mit weißen Atemschutzmasken vermummten und etwa 1,80 Meter großen Männer über die Arnoldsstraße in Richtung Gotenring.

Gegen 12.30 Uhr sollen die Täter, von denen einer ein weißes und der andere ein schwarzes T-Shirt getragen haben soll, den Kiosk auf der Tempelstraße betreten haben. Der Mann im weißen T-Shirt soll mittelblonde und zurückgegelte Haare, sein Komplize im schwarzen T-Shirt soll eine schwarze Kappe getragen haben. Die Tatverdächtigen sollen den Sichtschutz vor der Kasse heruntergerissen und den Angestellten (67) unvermittelt mit Pfefferspray eingesprüht haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 14 haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

