Polizei Köln

POL-K: 200617-3-K Zivilfahnder heben Dealerwohnung in Kölner Altstadt aus - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilbeamte eines Einsatztrupps der Polizei Köln haben am Dienstagvormittag (16. Juni) einen Drogendealer (27) und dessen Mittäter (22) auf frischer Tat in der Altstadt gefasst. Der Afghane hatte nach derzeitigem Kenntnisstand aus einer Wohnung an der Salzgasse heraus mit Heroin gehandelt. Nachdem ein Drogenkonsument (36) dem Verdächtigen Bargeld ausgehändigt hatte, suchte dieser gegen 10.30 Uhr mit seinem Kompagnon das Wohngebäude an der Salzgasse auf. Kurz danach verließ das Duo das Haus und wandte sich an den wartenden Junkie. Bevor das nun mitgeführte Betäubungsmittel jedoch den Besitzer wechselte, klickten die Handschellen. Bei der Durchsuchung der beiden festgenommenen Landsleute stellten die Polizisten Heroin, Kokain und Marihuana sicher - bei dem 27-Jährigen zudem den Wohnungsschlüssel. Über die Staatsanwaltschaft Köln erwirkten die Fahnder unmittelbar nach der Festnahme einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die in Rede stehende Wohnung. Dort fanden sich mehrere hundert Gramm Heroin, zahlreiche Smartphones und Tablets, Drogenutensilien und ein vierstelliger Bargeldbetrag. Zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung fuhren die Beamten die Verdächtigen ins Polizeipräsidium. Auf Tatvorwurf wollten die Festgenommenen sich nicht einlassen. Sie können in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. Während der 22-Jährige eine deutsche Duldung hat, liegt bei dem Älteren eine solche nur für Schweden vor. Das Kriminalkommissariat 27 ermittelt nun gegen die Beschuldigten wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Heute muss der 27-Jährige sich vor einem Haftrichter verantworten. (cg)

