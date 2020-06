Polizei Köln

POL-K: 200616-5-K Mutmaßlicher Laubendieb festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat Montagnacht (15. Juni) einen mutmaßlichen Dieb (40) in Köln-Grengel festgenommen. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, in eine Gartenlaube eingestiegen und Elektronikartikel sowie ein Fernglas gestohlen zu haben.

Kurz vor Mitternacht soll der Verdächtige in der Waldstraße auf dem Balkon einer Anwohnerin (38) gestanden und sie mit einer Taschenlampe in ihrem Schlafzimmer angeleuchtet haben. Der 40-Jährige versteckte sich daraufhin auf dem Grundstück, auf dem die Polizisten den Tatverdächtigen wenig später stellten. Auf dem Gelände befindet sich auch die Gartenlaube, in die der Mann zwei Tage über einen Zaun hineingeklettert sein soll. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler das gestohlene Diebesgut. (ph)

