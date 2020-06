Polizei Köln

POL-K: 200616-4-K/DU Köln/Bonn: Wasserschutzpolizei kontrolliert Jetski-Fahrer auf dem Rhein

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Duisburg

Die Wasserschutzpolizei nimmt auch in diesem Jahr wieder verstärkt Jetski-Fahrer auf dem Rhein ins Visier. Immer häufiger fahren Wassermotorräder außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche Figuren auf dem Rhein. Sie gefährden dadurch nicht nur sich selbst, sondern behindern auch den Schiffsverkehr und belästigen durch den anhaltenden Lärm der Motoren die Anwohner. Besonders im Bereich der NATO-Rampen in Köln-Sürth und Niederkassel-Rheidt gibt es immer häufiger Verstöße - und das, obwohl sich eine ausgewiesene Wassermotorradstrecke in der Nähe (Raum Wesseling) befindet.

In den vergangenen Wochen haben die Beamten bereits 44 Jetski-Fahrer kontrolliert. 15 von ihnen bekamen eine Anzeige, weil sie auf dem Rhein außerhalb der dafür gekennzeichneten Zonen Kreise fuhren. Außerdem wurden in acht Fällen Verwarngelder fällig, weil die Fahrer ihre Papiere nicht dabei hatten oder die Kennzeichen an ihren Jetski falsch angebracht waren.

Die letzte Schwerpunktkontrolle der Wasserschützer war am Samstag (13. Juni). Im Laufe der kommenden Sommermonate wird die Wasserschutzpolizei immer wieder solche Kontrollen ansetzen.

Jetski-Fahrer sollten grundsätzlich beachten: - Außerhalb der als Wassermotorradstrecken gekennzeichneten Bereiche (Tafelzeichen E22) sind ausschließlich Wanderfahrten erlaubt - Eine Wanderfahrt hat einen festen Start- und Zielpunkt. Wegpunkte dürfen nicht mehr als zwei Mal passiert werden. Die Rückfahrt ist erst nach einer Stunde wieder möglich. - Innerhalb der Wassermotorradstrecken dürfen Jetski-Fahrer bis zur Strommitte auch Figuren und Kreise fahren - eine solche Strecke liegt beispielsweise zwischen Rhein-Kilometer 666,50 und 667,00 (Raum Wesseling)

Die Originalpressemitteilung mit Bildern finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4625094

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell