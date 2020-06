Polizei Köln

POL-K: 200616-3-K Rennrad-Fahrer stürzt bei Verkehrsunfall auf Militärring - Zeugensuche

Köln (ots)

Bereits am Freitagmorgen (12. Juni) hat ein Radfahrer (45) infolge eines Unfalls an der Kreuzung Militärringstraße/Junkersdorfer Straße in Köln-Lindenthal schwere Verletzungen erlitten. Der Verletzte hat keine Erinnerung an das Unfallgeschehen. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 sucht infolgedessen Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Kölner mit seinem Rennrad gegen 8.15 Uhr im Verlauf der Militärringstraße unterwegs gewesen. Bei seinem Sturz im Kreuzungsbereich schlug er mit dem Kopf auf. Er wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Das VK 2 bittet Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

