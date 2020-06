Polizei Köln

POL-K: 200616-2-K Weiß gekleideter Räuber überfällt jugendliches Pärchen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagabend (13. Juni) hat ein "mit weißer Kappe, weißem T-Shirt und weißer Strickjacke" bekleideter Unbekannter zwei junge Kölner (15m, 14w) auf der Friedrichstraße in Porz überfallen und beraubt. Mit den erbeuteten Handys der Geschädigten sei der "etwa 1,70 - 1,80 Meter große Angreifer mit hellen, langen Haaren und tiefer Stimme" in Richtung eines Supermarkts geflüchtet. Die Kripo Köln sucht dringend Zeugen. Bei der erst späteren Anzeigenerstattung gab der 15-Jährige an, gegen 19.30 Uhr mit seiner Begleiterin eine Bahnüberführung überquert zu haben. Von hinten habe sie dort überraschend der Unbekannte mit Schlägen und Tritten attackiert. Der Angreifer habe dann ein Messer auf sie gerichtet und sie unter massiven Drohungen zur Aushändigung ihrer Mobiltelefone gezwungen. "Als er flüchtete, bin ich ihm ein Stück hinterhergerannt", gab der 15-Jährige zusätzlich an. Dann sei er jedoch gestürzt und anschließend mit seiner Begleiterin zum Porzer Markt zurückgegangen. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des beschriebenen Raubtäters unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell