POL-K: 200615-5-K/BAB/DN Senior verstirbt nach mutmaßlich internistischem Notfall auf A 4 in Klinik

Köln (ots)

Am Montagmorgen (15. Juni) ist der Fahrer (78) eines Audi A4 Avant mit belgischer Zulassung auf der Bundesautobahn 4 nahe Düren verunfallt. Gegen 7.10 Uhr war der 78-Jährige mit seiner Beifahrerin (71) in dem silberfarbenen Kombi auf der Richtungsfahrbahn Köln unterwegs gewesen. Laut Angaben seiner Begleiterin krampfte der Senior auf Höhe der Anschlussstelle Langerwehe plötzlich und verlor die Kontrolle über den Wagen. Die 71-Jährige lenkte den Audi auf den Seitenstreifen, wobei das Fahrzeug leicht die Seitenschutzplanke berührte und zum Stehen kam. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung fuhr den Mann unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus, wo er verstarb. (cg)

