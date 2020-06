POL-K: 200615-4-K 44-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwerverletzt - Krankenhaus

Polizei Köln

Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagmittag (15. Juni) in Köln-Kalk ist ein Mann (44) schwerverletzt worden. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Kölner aus seinem Ford Fiesta und brachten ihn und die Insassen eines Mercedes (17, 18) in ein Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der Ford-Fahrer auf der Dillenburger Straße in Richtung Christian-Sünner-Straße. Plötzlich soll der entgegenkommende Mercedes-Fahrer (18) in den Gegenverkehr geraten und trotz eines Ausweichmanövers frontal mit dem 44-jährigen zusammengestoßen sein. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Ford Fiesta in einen geparkten Golf.

Zur Klärung des Unfallhergangs hat das Verkehrskommissariat 2 die Ermittlungen aufgenommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt die Unfallaufnahme vor Ort. Polizisten sperren die Dillenburger Straße vermutlich bis 16 Uhr in beide Richtungen. (jk)

