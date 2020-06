POL-K: 200615-3-K Sprayer-Gruppe verunstaltet überfallartig KVB-Bahn in Köln-Lindenthal

Polizei Köln

Köln (ots)

Mehrere maskierte Männer haben am Sonntagmorgen (14. Juni) eine Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe im Stadtteil Lindenthal verunstaltet. Auf einer Länge von über 20 Metern sprühten die Täter den hinteren Wagon von außen mit roter und weißer Farbe an. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Um kurz nach 9 Uhr fuhr die Bahn der Linie 7 in die KVB-Haltetstelle "Stüttgenhof" ein. Laut Zeugen stand unmittelbar danach ein Mann in der Bahn auf, betätigte die Notbremse und rief nach dem Öffnen der Türen laut "Los Männer!". Sekunden später stürmten bis zu 15 Männer mit roten/weißen Masken und T-Shirts aus den umliegenden Büschen und Sträuchern und brachten die Farbe an der Bahn an. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Stüttgenweg und Bachemer Landstraße.

Weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Polizeiinspektion 3 zu melden. (cr)

