Polizei Köln

POL-K: 200615-2-K Anwohner hilft Raubopfer im Mediapark - Tatverdächtiger schwerverletzt

Köln (ots)

Infolge einer heftigen Rangelei mit einem einschreitenden Zeugen (25) in der Kölner Neustadt-Nord hat in der Nacht auf Montag (15. Juni) ein hinreichend Polizeibekannter (21) eine schwere Kopfverletzung davongetragen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der 21-Jährige am Mediapark versucht, die Musikbox zweier Kölnerinnen (20, 22) unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe zu rauben. Gegen 2.50 Uhr hatten die jungen Frauen eigenen Angaben zufolge im Grüngelände Musik gehört und getanzt. Überraschend sei dann der ihnen Unbekannte hinzugekommen und habe die Herausgabe der Musikbox gefordert, so die 22-Jährige später gegenüber den aufnehmenden Polizisten. Im Verlauf des sich entwickelnden Gerangels habe der Angreifer dann eine Pistole gezogen. Infolge der lauten Hilferufe der Geschädigten eilte ein Anwohner (25) der benachbarten Maybachstraße zum Tatort und versuchte, den Räuber zu entwaffnen. Im Verlauf dieser Konfrontation kam es zu einer Schussabgabe. Der Helfer erlitt leichte -, der Aggressor schwere Verletzungen. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den verhinderten Raubtäter fest und stellten seine Waffe sicher. Während der 25-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen werden konnte, muss der Festgenommene dort stationär verbleiben. Der 21-jährige Deutsche kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen. Er ist bereits mit Betäubungsmitteldelikten sowie als Schläger und Betrüger polizeilich in Erscheinung getreten. Das Kriminalkommissariat 14 hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes gegen den Festgenommenen eingeleitet. Es ist beabsichtigt, ihn einem Haftrichter vorzuführen. Gegen den 25-Jährigen wird zudem wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell