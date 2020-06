POL-K: 200614-7-K Mit gestohlener EC-Karte mehrere tausend Euro abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Köln

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach zwei Frauen. Dem Duo wird geworfen, arbeitsteilig einer Seniorin (83) die EC-Karte samt einem Zettel mit der Geheimzahl gestohlen und anschließend mehrere tausend Euro Bargeld abgehoben zu haben. Nach aktuellem Stand beobachteten die Gesuchten, die in Begleitung eines Kindes mit einer auffälligen Mütze waren, die 83-Jährige am 27. Januar in einer Bankfiliale auf der Frankfurter Straße in Köln-Mülheim. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frauen der Rentnerin folgten und aus ihrer Handtasche die EC-Karte stahlen. Kurz darauf kehrte eine der Unbekannten mit einem Schal vor dem Gesicht in die Filiale zurück und hob mit der gestohlenen Karte mehrfach Geld ab. Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 55 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs)

