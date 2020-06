Polizei Köln

POL-K: 200614-6-K/BAB Verkehrsunfall nach illegalem Rennen - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach Aussage mehrerer Zeugen haben sich am Samstagabend (13. Juni) eine Audi-Fahrerin (28) und ein derzeit noch unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen Mercedes auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Neuss ein illegales Rennen geliefert. Gegen 23.45 Uhr soll der Mercedes eine auf dem Überholstreifen fahrende Mini-Fahrerin (27) rechts überholt haben. Gleichzeitig versuchte nach Zeugenaussagen die 28-Jährige zwischen der Betonmittelschutzwand und dem schwarzen Mini an diesem noch links vorbei zu fahren. Die Fahrzeuge der Frauen kollidierten seitlich, während der mutmaßlich am Rennen beteiligte Mercedes sich vom Unfallort entfernte. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit.

Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins der 28-Jährigen und des grauen Audis an.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem schwarzen Mercedes und dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell