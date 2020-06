Polizei Köln

POL-K: 200614-5-K 18-jähriger Motorradfahrer verunglückt - schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagabend (13. Juni) hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer (18) in Köln-Junkersdorf schwer verletzt. Rettungskräfte fuhren den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Kradfahrer gegen 23.50 Uhr auf der Emmy-Noether-Straße in Fahrtrichtung Dürener Straße unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Poller und anschließend mit einem aus Metall gefertigten Einfahrtstor.

Nach Angaben des Verletzten ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum ordneten die Polizisten eine Blutprobe an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Unfallspuren. (js)

