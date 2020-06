Polizei Köln

POL-K: 200614-2-K/LEV Polizistin in Freizeit beobachtet Überfall - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Am Freitagvormittag (12. Juni) hat eine Polizeibeamtin in ihrer Freizeit einen räuberischen Diebstahl in Leverkusen-Wiesdorf beobachtet und sofort über Notruf die Polizei informiert. Polizeibeamte nahmen daraufhin den zunächst flüchtigen Tatverdächtigen (46) in Tatortnähe fest.

Die Polizistin beobachtete gegen 11.30 Uhr in und vor einem Geschäft am Wiesdorfer Platz Streitigkeiten zwischen dem 46-jähriger Mann und den Angestellten. Der Tatverdächtige soll zwei Mobiltelefone aus der Auslage entwendet haben. Als eine Mitarbeiterin (27) versuchte ihn davon abzuhalten, soll der Räuber eine Schreckschusspistole aus dem Hosenbund gezogen und mindestens einen Schuss in Richtung Boden abgegeben haben. Polizeibeamte stellten die Schreckschusswaffe sicher. (js)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell