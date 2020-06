Polizei Köln

POL-K: 200614-1-K Brüder durch Stichverletzung schwerstverletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Sonntagmorgen (14. Juni) haben Polizisten einen 22 Jahre alten Mann in der Kölner Innenstadt festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll er an der Straßenbahnhaltestelle Rudolfplatz gegen 5.45 Uhr auf zwei Brüder (19, 23) eingestochen haben. Rettungskräfte fuhren die schwer verletzten jungen Männer in ein Krankenhaus. Die genauen Hintergründe der Tat und ob möglicherweise noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aktuell werten die Beamten Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung aus.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Eine Mordkommission ist eingesetzt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (js)

