Polizei Köln

POL-K: 200613-1-K Sechs Männer nach Schlägerei im Polizeigewahrsam

Köln (ots)

Nach einer Schlägerei unter mehreren Männern in einem Park in Köln-Bocklemünd am Freitagabend (12. Juni) haben Polizisten sechs der Beteiligten (18 bis 39) zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Am Tatort stellten sie unter anderem einen Baseballschläger sowie ein Messer sicher. Einen 43-Jährigen brachten Rettungskräfte mit einer Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung gegen 18 Uhr in dem Park an der Börnestraße sind derzeit unklar und Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung. Mindestens ein weiterer an der Auseinandersetzung beteiligter Mann ist derzeit noch flüchtig. Alle Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Mit näheren Informationen ist nicht vor Montag zu rechnen. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell