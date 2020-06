Polizei Köln

POL-K: 200612-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall und Computerbetrug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera aus einem Schnellrestaurant sucht die Polizei Köln zwei mutmaßliche Räuber und Betrüger. Den Unbekannten wird vorgeworfen in der Nacht zu Samstag (7. März) einen 32-jährigen Mann aus Eschweiler in der Kölner Innenstadt überfallen, seine Geldbörse entwendet und anschließend mit seiner EC-Karte bezahlt zu haben.

Gegen 00.30 Uhr soll der Mann aus Eschweiler eine Kneipe am Zülpicher Platz verlassen und kurz danach einen Stoß von hinten bekommen haben. Mit dem Gesicht soll der Überfallene gegen einen Baum geprallt und sich dabei am Auge verletzt haben. Die zwei etwa 15-25 Jahre alten, als "Araber" beschriebenen Männer, sollen den Überfallenen an beiden Armen gepackt und in Richtung eines Autos gezerrt haben. Als er sich aus den Fängen befreien konnte, flüchtete das Räuber-Duo in unbekannte Richtung. In dem Moment bemerkte der 32-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse.

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort oder zur Identität der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell