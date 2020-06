Polizei Köln

POL-K: 200611-3-K Motorradfahrer stürzt auf der Siegburger Straße - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (11. Juni) hat sich ein Motorradfahrer (65) auf der Siegburger Straße in Köln-Poll bei einem Sturz mit seiner BMW schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 7.15 Uhr hatte ein Streifenteam den im Bereich der Kreuzung Siegburger Straße/Am Altenberger Kreuz auf der regennassen Fahrbahn liegenden Kradfahrer entdeckt. Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Solinger in ein Krankenhaus. Der Schwerverletzte hat aktuell keine Erinnerung an den Unfall. Vermutlich war er in Richtung Deutz unterwegs. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell