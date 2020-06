Polizei Köln

POL-K: 200611-2-K Alkoholisierter Porsche-Fahrer auf den Kölner Ringen gestoppt - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen (11. Juni) einen mutmaßlich alkoholisierten Porsche-Fahrer (35) in der Kölner Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den Cayenne gegen 5 Uhr auf den Kölner Ringen, nachdem der 35-Jährige am Hohenzollernring mit zwei Frauen in seinen geparkten SUV gestiegen war und über eine durchgezogene Linie gewendet hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann aus Mühlheim an der Ruhr für eine Blutprobe mit zur Wache, beschlagnahmten seinen Führerschein und ließen den Pkw abschleppen. (cs

