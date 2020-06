Polizei Köln

POL-K: 200610-4-K Räuber-Duo überfällt Kioskbesitzer und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Kioskbesitzer am Dienstagnachmittag (9. Juni) in Köln-Sülz. Zwei etwa 1,70 - 1,80 Meter große Männer mit normaler bis kräftiger Statur und polnischem Akzent sollen den Kioskbesitzer mit einem Klappmesser bedroht und Bargeld erbeutet haben. Anschließend sollen die Täter in einem silbernen VW-Passat in Richtung Marsiliusstraße geflüchtet sein.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat das Duo gegen 14 Uhr den Kiosk auf der Berrenrather Straße. Einer der beiden soll den Kioskbesitzer (33) in ein Gespräch verwickelt haben. Der Komplize soll derweil das Geld aus der Kasse genommen haben. Als der 33-Jährige die Beute zurückforderte, sei er mit einem blauen Klappmesser bedroht worden. Die Männer sind etwa 50 und 60 Jahre alt und trugen zur Tatzeit beide blaue Jeans, sowie eine blaue und eine grüne Daunenjacke.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen derzeit Zusammenhänge zu einer weiteren Tat und bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk)

