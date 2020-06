Polizei Köln

POL-K: 200610-3-K Aufmerksamer Zeuge - notorischer Fahrraddieb in flagranti gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Mittwoch (10. Juni) auf der Maybachstraße in der Neustadt-Nord einen einschlägig vorbestraften Fahrrad-Dieb (30) auf frischer Tat gestellt. Ein Passant (27) hatte den Verdächtigen kurz nach Mitternacht bemerkt, als dieser sich an einem dort angeketteten Fahrrad zu schaffen machte. Geistesgegenwärtig wählte der Zeuge den Notruf 110 und beschrieb dem aufnehmenden Polizisten der Leitstelle das Erscheinungsbild des 30-Jährigen. Eine Streifenwagenbesatzung traf den in seinem "Gewerke" hinreichend erfahrenen Langfinger am Tatort an. In einem Sportbeutel führte der Verdächtige einen Seitenschneider, Fahrrad-Werkzeug und Schraubendreher mit. Personalpapiere konnte er nicht vorweisen. Dem Spurenbefund zufolge hatte er das Drahtseil eines Fahrradschlosses soeben bereits zur Hälfte durchtrennt. Seiner "Räuberpistole", es sei halt "sein Hobby, Fahrräder zu fotografieren" sowie seinen mündlich vorgetragenen, falschen Personalienangaben schenkten die Polizisten keinen Glauben. Auf der Wache wurde die Identität des Festgenommenen zweifelsfrei geklärt. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Der Deutsche, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, muss sich nun wiederholt in einem Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten. Er ist bereits vielfach, auch überörtlich mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Das gegen ihn ermittelnde Kriminalkommissariat 51 wird den 30-Jährigen einem Haftrichter vorführen. (cg)

